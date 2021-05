Transporte pesado bloquea protestando por reactivación del tren Arica - La Paz

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Decenas de transportistas del sector pesado bloquean en Suticollo rechazando la reactivación del tramo férreo Arica - La Paz. Señalan que se trata de una competencia desleal en el transporte de carga. Esperan una reunión con el gobierno y le piden garantizar sus fuentes de trabajo.

La Cámara del Transporte de Cochabamba (CDTC) mantiene el bloqueo en Suticollo, rechazan la reactivación del transporte de carga en ferrocarril.

Después de 16 años la empresa Ferroviaria Andina determinó reactivar el transporte de carga entre Arica y La Paz. La semana pasada salió el primer viaje de prueba del Puerto de Arica un tren de carga con 422 toneladas de bobinas de fierro, con destino a Oruro. En el viaje de retorno, llevará 400 toneladas de soya de Santa Cruz

“A la fecha las autoridades no nos han convocado al diálogo, nosotros no vamos a permitir que una empresa transnacional nos quite el trabajo”, dijo el presidente de la CDTC, Alfredo Saca.