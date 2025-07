Tuto Quiroga propone revolución propietaria, penalizar bloqueos y liberar exportaciones del control estatal

El candidato presidencial por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentó su propuesta, respecto a temas de seguridad jurídica y desarrollo económico, y dijo que la propiedad privada debe tener libertad plena, y que se debe apoyar sus iniciativas.

“La propiedad privada debe tener libertad plena, donde todo lo que se haga tenga la iniciativa de emprendimiento y la libertad de ejercer la propiedad sobre lo que tienes, no más el Estado les dirá cupos exportaciones, franjas, bandas, no exportes carne, no exportes aceite y se mueren de hambre los países”, manifestó Quiroga.

Afirmó que el sector productor debe tener libertad plena para producir, y cuando alguien hace algo criminal decirlo como es su nombre, avasallamiento, bloqueos, son actitudes criminales.

Señaló que, dentro de su propuesta, esta modificar el código penal, aclaró que bloquear no es un derecho, sino se constituye en un acto de privar a una población de combustible, alimentos y medicamentos, por lo que señaló que ese acto debe ser tipificado como crimen y pasible a resarcimiento civil para aquellos que liderizan esos movimientos.

“Creo firmemente en hacer una revolución propietaria, liberal que todo lo que tiene el Estado, en empresas estratégicas y propiedad del pueblo, y los puestos de los mercados de las caseritas, sean titulados a su nombre y la tierra propiedad individual”, agregó Quiroga.

