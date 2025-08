Tuto Quiroga propone endurecer leyes y crear brigadas ecológicas para prevenir incendios en áreas protegidas

El candidato presidencial por Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, presentó su propuesta en relación con las áreas protegidas y parques nacionales, durante su participación en un foro público. El planteamiento se centra en sancionar severamente a quienes provoquen incendios deliberados con el fin de avasallar tierras.

Quiroga señaló que, en su eventual gobierno, se garantizará el cumplimiento de la ley y se fortalecerá la prevención con la creación de brigadas ecológicas regionales.

“Prevención, titulación y garantizar de que el Estado nunca más nos sorprenda, no sé por qué los incendios nos sorprenden, si son deliberados, es una política de avasallar, para tomar tierras, para extender políticamente un proyecto, donde los organismos de seguridad no solo no cuidan al avasallado, sino queman y destruyen”, manifestó Quiroga.

El candidato también remarcó la importancia de fomentar una cultura de respeto a la propiedad.

“Si tú tienes propiedad, tú la valoras, tú la atesoras y eso debemos hacer en la tierra para producirla. Se habla mucho del ecocidio, y poco se habla, de que en Santa Cruz hay iniciativas pioneras, que son paradigmáticas en el mundo, no solo en la reducción de emisiones, sino en la captura de carbono que traen una enorme inversión”, afirmó Quiroga.

