UIF dice que la Ley contra Ganancias Ilícitas no afecta labor periodística

Cargando...

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) aclaró que el artículo 11 del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas “no afecta la libertad de expresión, la labor periodística ni incurre en censura”.

Este fin de semana, gremios periodísticos se declararon en emergencia y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta.

La UIF señaló, mediante un comunicado, que el artículo 33 de la Constitución dispone que las operaciones financieras gozarán de confidencialidad, salvo en procesos judiciales por la posible comisión de delitos financieros que investigue fortunas.

El artículo observado dice: “Exención o Secreto de Confidencialidad” y dispone que: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otro, cuando la IUF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la IUF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo”.

Cargando...

La Unidad asegura que dicho artículo “es aplicable solo y exclusivamente a los denominados sujetos obligados y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan, entre las cuales no se encuentran periodistas ni medios de comunicación.

Asegura que no contempla se levante la confidencialidad de reserva de fuentes a periodistas, quienes no tienen el deber de informar ni mucho menos son sujetos obligados ante la IUF, ya que sus actividades no están vinculadas a la intermediación financiera, merca de valores, seguros, compra y venta de divisas y otros.

En relación al artículo 14 del proyecto ley, entendido por algunos opositores como “censura previa”, la UIF dice que toda información que procesa, recibe, conserva o comunica es confidencial conforme la recomendación 29 de la GAFI y principios del Grupo Egmont.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pedro Vaca se refirió a través de sus redes sociales a que “las democracias deben agradecer y proteger a quienes tienen la valentía de denunciar asuntos cuestionables y de relevancia pública”.

Cargando...

En relación al secreto de imprenta, “la reserva de la fuente protege precisamente el debate público mientras que la persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo”.