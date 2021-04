Último adiós a las víctimas del accidente de tránsito en la Av. Panamericana

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la Av. Panamericana, cruce a Villa Victoria, colocaron velas en memoria de las dos mujeres fallecidas en el accidente de la volqueta. A un día del trágico hecho se ven los destrozos que el vehículo ocasionó en dos viviendas.

El conductor de la volqueta perdió el control del vehículo y se llevó a por delante a dos mujeres, un trufi e impactó contra dos viviendas. Juana Canaviri Mamani de 51 años es una de las víctimas mortales, ella se dedicaba a la venta de verduras, había dejado su puesto en un mercado por la pandemia, dejó a cuatro hijos mayores y un viudo.

“Mi mamá vendía verdura porque era su costumbre. Yo le decía que no salga, pero no le gustaba estar en la casa. Era una persona humilde, muy buena y activa. Desde la pandemia se dedicó a vender verduras (…) Cada día veía a mi mamá, siempre iba pero ayer no pude ir”, contó el hijo de Doña Juana, Luis Cesar Canaviri.