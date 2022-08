Un año de cárcel para la vocal Mirtha Montaño por incumplimiento de deberes

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El Tribunal de sentencia Nº 3 condenó este lunes 8 de agosto a un año de prisión a la Vocal Mirtha Montaño, por incumplimiento de deberes al ejercicio de sus funciones, pena que deberá cumplir en el penal de "San Sebastián Mujeres".

Determinó absolución a la acusación de incumplimiento de deberes de protección a las mujeres en situación de violencia y prevaricato, es decir fue encontrada inocente por la liberación del feminicida sentenciado Omar Alejandro Ordoñez, quien le quitó la vida a la colegiala María del Carmen Carballo, en el municipio de Cliza.

Audiencia de la vocal Mirtha Montaño.

"Se ha acusado por los delitos de incumplimiento de deberes de protección a las mujeres en situación de violencia y prevaricato, siendo absuelta de pena y culpa. Se le condenó por el delito de incumplimiento de deberes, a un año de cárcel. La resolución no satisface a esta parte, sólo la declararon culpable por incumplimiento de deberes, apelaremos la resolución, queremos que sea condenada y sentenciada por prevaricato", indicó el abogado de Doña Pilar Reyes, Henry Flores.

Desde el colectivo "Mujeres de Fuego" rechazaron la decisión. "No estamos de acuerdo con lo que le hicieron a Doña Pilar, esta persona liberó a un feminicida, debió ser juzgada como una persona civil, no está siendo sancionada, no será retirada de su cargo", señaló indignada Fátima Terrazas.

Antecedentes

El feminicidio ocurrió el 13 de marzo de 2016 durante un rito de iniciación de la pandilla "Wander Rap", presenciado por 21 jóvenes y adolescentes, que en aquella época tenían 14 y 23 años, todos fueron procesados. Omar Ordoñez violó y mató María del Carmen, que era su enamorada.

El 31 de agosto de 2017, en un juicio oral Ordoñez fue hallado culpable del delito de feminicidio y condenado a 30 años sin derecho a indulto en el penal de El Abra. Desde aquel momento el feminicida solicitó la cesación de su detención, porque el fallo no fue ejecutoriado en Sucre.

El feminicida prófugo Omar Ordoñez, buscado por la Policía.

El pasado 25 de marzo de 2021 la vocal Montaño otorgó libertad al feminicida, a pesar de que tenía una sentencia, aunque no estaba ejecutoriada. Para que deje la cárcel, le ordenó pagar una fianza de 100 mil bolivianos, tramitar su arraigo, presentarse cada lunes a la Fiscalía para firmar el cuaderno y el registro biométrico, tenía prohibido acercarse a la familia de la víctima, testigos o peritos. Tampoco podía consumir alcohol ni portar armas y si incumplía cualquiera de esas instrucciones volvería a prisión.

El 7 de mayo de 2021, un Tribunal revocó la libertad de Ordoñez, pero él ya se había dado a la fuga y continúa siendo buscado por los efectivos policiales.

Anuncian proceso de apelación

La defensa legal de la de Doña Pilar anunció que apelarán la resolución y que afirmó se encuentran "absolutamente disconformes" con la resolución del tribunal. La diputada Toribia Lero lamentó que la vocal Montaño haya sido absuelta, señaló que impulsarán una apelación a la sentencia del juicio oral.

"Lamentamos que la justicia nuevamente se haga la burla (...) La vocal prácticamente ha usado todas sus influencias. Una vez más la justicia al servicio de los poderes, también se ve una exagerada discriminación. Doña Pilar no sabe leer, ni escribir; no está preparada para actuar en este tipo de estratos judiciales. Pero sí la vocal, es experta en asistir en este tipo de audiencias", remarcó Lero.

La vocal Mirtha Montaño durante audiencia.

La diputada señaló que la policía intentó desalojar del Palacio de Justicia a los medios de prensa y su persona, por orden de la juez. "La prensa debe estar presente para informar al país, indagaremos quien ordenó a los oficiales desalojar a los medios de comunicación. A todos nos querían sacar, para encubrir a la justicia corrupta", añadió.

La madre de la víctima, María del Carmen exigió justicia entre lágrimas.

"Soy inocente y sólo apliqué la ley", dijo la vocal Montaño

La vocal declaró a los medios que el proceso no es nada 'imparcial', incluso aseguró estar en desventaja porque uno de los jueces técnicos tendría amistad con la senadora Patricia Arce del Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce denunció el pasado 17 de mayo ante el Ministerio Público a la vocal porque dio libertad irrestricta al feminicida Omar Ordóñez, pese a que fue sentenciado a 30 años de pena privativa de libertad por matar a María del Carmen Carballo Reyes.

"Me encuentro siendo sometida a un proceso penal ilegalmente iniciado, pero siempre voy a decir esa verdad, de que 'sólo apliqué la ley', y aplicarla implica aparentemente que a uno lo sometan a proceso, Sin embargo ya lo dije en una oportunidad yo me someto pese a estas condiciones adversas a un tribunal nada imparcial", aseveró la vocal.