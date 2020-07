Una madre peregrinó por atención médica para su hijo

Cochabamba, Bolivia

Una madre desesperada peregrinó por atención médica para su hijo, diagnosticado positivo para coronavirus (Covid-19). Afirmó que llegó desde Villa Busch a la ciudad y en tres hospitales no quisieron atenderla.

“Aquí hemos venido, nos han dicho no hay campo vaya al otro lado. Luego nos mandaron al Hospital Cochabamba, primero de la posta de Villa Busch, nos enviaron acá, ahora nos dicen que vaya a Sacaba, allá me dicen que vaya a Quintanilla, no nos quieren recibir”, declaró en medio de impotencia.