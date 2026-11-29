La muerte de Walter Rodríguez Mariscal, histórico vocalista del grupo boliviano Los Ronisch, generó numerosas muestras de pesar entre amigos, artistas y agrupaciones musicales de Bolivia y Perú. A través de las redes sociales, colegas y seguidores recordaron su trayectoria y el legado que dejó en la cumbia sureña.

Una de las primeras agrupaciones en expresar sus condolencias fue Los Puntos del Amor, de Perú, que destacó la importancia del cantante en la historia de este género musical.

“Hoy la música del sur está de luto. Expresamos nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de Walter Rodríguez Mariscal, reconocido cantante de la agrupación boliviana Los Ronisch, quien dejó una huella imborrable en la historia de la cumbia sureña”, publicó el grupo.

En el mismo mensaje, sus integrantes recordaron que la voz, el talento y el carisma de Rodríguez formaron parte de una época que marcó a miles de seguidores. También resaltaron su aporte a la difusión de la cumbia sureña y la influencia que tuvo en otras agrupaciones y artistas.

Por su parte, Luis Miguel Lizarazu se sumó a los mensajes de despedida y recordó las canciones con las que el vocalista acompañó a distintas generaciones.

“Hoy la cumbia boliviana está de luto. Se nos fue Walter Rodríguez Mariscal, la voz inolvidable de Los Ronisch”, escribió.

“Gracias por tantas canciones que nos hicieron bailar, llorar y enamorarnos. Tu voz marcó a toda una generación. Descansa en paz. Hasta siempre Q.P.D.E.”, agregó.

El Grupo PK DOS Bolivia también expresó su solidaridad con la familia, los amigos y los seguidores del cantante.

“Qué triste recibir estas noticias, con profundo pesar nos adherimos al dolor de la familia, amigos y fans de nuestros hermanos de Los Ronisch por el sensible fallecimiento de Walter Rodríguez Mariscal, una voz que sin duda marcó un sitial importante en la música tropical de nuestro país”, publicó la agrupación.

Su última presentación fue en una boda en Patacamaya

La noticia del fallecimiento se conoció este domingo 29 de noviembre, mediante un comunicado difundido por Los Ronisch, agrupación de cumbia boliviana originaria de Cochabamba, de la que Rodríguez formó parte durante años.

Sin embargo, horas antes de conocerse su muerte, el cantante había subido al escenario durante una boda celebrada la noche del sábado 28 en Patacamaya, departamento de La Paz. Aquella actuación se convirtió en su última presentación conocida.

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro hermano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista del grupo”, señala el comunicado publicado por sus compañeros.

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes recordaron su última actuación y las canciones que interpretó a lo largo de su trayectoria.

“De no creer... La última tocada (anoche) de don Walter Rodríguez Mariscal. Tantos temas icónicos: Soledad, El universitario, Princesa, Amigos traigan cerveza, Prefiero estar lejos, Sí tú me hubieras dicho, entre otros”, escribió Ariel C. Guarayo Morales en redes sociales.

Los actos de despedida se realizarán en Cochabamba

Tras confirmar el fallecimiento de su vocalista, Los Ronisch informaron que el velorio y los actos religiosos se realizarán en Cochabamba, ciudad de origen de la agrupación.

“Pedimos elevar una oración por su eterno descanso a nuestros seguidores, contratistas y público en general”, expresa el mensaje.

Asimismo, el grupo indicó que dará a conocer posteriormente los detalles de las ceremonias religiosas y del velorio, que se realizará con el cuerpo presente.

“Estaremos comunicando en su momento los detalles para la misa y el velorio de cuerpo presente en nuestra natal Cochabamba”, añade el comunicado.