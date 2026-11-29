Los precios de algunos productos de la canasta familiar registran incrementos en el mercado de Villa Fátima, en la ciudad de La Paz. La papa y la zanahoria figuran entre los alimentos que más preocupan a las comerciantes, mientras que otros productos, como la arveja, mantienen costos más bajos. A esta situación se suma la incertidumbre por el paro indefinido anunciado para este lunes, que podría afectar el ingreso de alimentos.

Durante un recorrido por este centro de abasto, se evidenció que no existe una gran afluencia de compradores, aunque las comerciantes aseguran que algunas familias comenzaron a realizar sus compras ante el temor de que las carreteras sean cerradas y se dificulte el abastecimiento.

Uno de los productos que registró un incremento considerable es la papa. Una comerciante consultada por Notivisión confirmó la subida y explicó que la carga de nueve arrobas se comercializa actualmente a casi Bs 970.

“Sí, ha subido la papa bastante”, señaló la vendedora al ser consultada sobre el costo de este alimento de consumo diario.

La situación tampoco es alentadora para quienes buscan comprar zanahoria. Según la comerciante, este producto también se encareció y actualmente se vende a Bs 5 la libra, debido a que la arroba llegó a costar Bs 100.

“Igual, está carísimo”, respondió al referirse al precio del tomate y la zanahoria. Luego precisó: “Ahoritita estamos vendiendo por libra a Bs 5, porque la zanahoria ha subido a Bs 100 en la arroba”.

En contraste, la arveja presenta un precio más accesible en comparación con otros productos. “La alverja está nomás rebajadito. Está a Bs 100, Bs 120 en la arroba”, afirmó la comerciante.

Preocupación por el paro indefinido

Además de los precios, las comerciantes expresaron su preocupación por el anuncio de un paro indefinido a partir de este lunes, relacionado con el abastecimiento de diésel y el precio del combustible. Existe temor de que las medidas de presión afecten el transporte de alimentos y provoquen nuevas variaciones en los mercados.

La vendedora indicó que algunas personas ya están acudiendo a comprar con anticipación, ante la posibilidad de que se interrumpa el ingreso de productos.

“Ha venido, ha venido porque ahora ya tiene miedo porque piensa que ya no, las carreteras se van a cerrar”, manifestó.

También advirtió sobre las posibles consecuencias de la medida de presión: “Un paro desde el lunes y no van a entrar quizás productos, porque son los camiones que traen productos del exterior”.