Las cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de presuntos delincuentes interceptó a una familia en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Los sujetos llegaron a bordo de vehículos de alta gama y, haciéndose pasar por efectivos policiales, instalaron un falso retén para detener a las víctimas cuando retornaban a su domicilio.

De acuerdo con el relato del abogado de la víctima, la mujer fue obligada a bajar de su motorizado y retroceder. En ese momento, cuatro hombres armados ingresaron al vehículo, mientras otro permanecía en una camioneta blanca. Los individuos portaban armas de grueso calibre y aparentaban realizar un operativo policial.

Una vez que la tuvieron bajo su control, comenzaron a exigir dinero a cambio de su liberación. La primera suma solicitada fue de $us 500.000, pero posteriormente redujeron sus pretensiones hasta llegar a $us 100.000. La víctima les mostró sus cuentas bancarias para demostrar que no tenía dinero disponible.

El GPS permitió ubicar a las víctimas

La alerta de la madre de la mujer fue clave para activar la búsqueda. Al sospechar que su hija estaba en peligro, rastreó mediante GPS el teléfono celular y comunicó la ubicación a la Policía.

Con esa información, los efectivos lograron identificar e intervenir un vehículo negro de alta gama en el que presuntamente se encontraba el celular de la víctima. Según el abogado defensor Enex Dorado, los implicados revisaban las cuentas bancarias de la mujer desde el dispositivo.

En el hecho habrían participado alrededor de nueve personas. La Policía aprehendió inicialmente a cuatro sospechosos y posteriormente capturó a una quinta persona. Otros cuatro implicados permanecen prófugos, mientras continúan los operativos y allanamientos para dar con su paradero.

La víctima presenta hematomas en las manos, presuntamente provocados por los precintos utilizados para inmovilizarla. Fue trasladada a la Unidad de Víctimas Especiales para recibir una valoración psicológica y forense.

Durante los operativos también se secuestraron uniformes negros y azules, botines y guantes similares a los utilizados por efectivos policiales. La investigación continúa para identificar y capturar a todos los involucrados.