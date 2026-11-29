Una de las habitantes expresó su molestia por la situación y aseguró que los enfrentamientos pueden prolongarse durante varias horas, incluso hasta las primeras horas de la mañana.

"No se puede descansar, no se puede dormir. Es una pena porque los niños, los enfermos, los pobres animalitos, es un caos. Pero sobre todo nosotros que trabajamos, que estamos activos, que tenemos nuestro día a día, no podemos dormir", manifestó.

La vecina relató que los episodios se presentan desde las primeras horas de la noche hasta las 3, 4 o incluso 5 de la madrugada, generando temor e incertidumbre entre las familias que viven en el sector.

Vecinos cuestionan la respuesta policial

Los habitantes también cuestionaron la efectividad de los operativos policiales, pues aseguran que los grupos se dispersan cuando llegan los efectivos, pero vuelven a reunirse una vez que se retiran.

"Viene la Policía, hace su bulla, no sé en qué momento desaparecen como ratas de alcantarilla, les digo yo, porque se esfuman", relató la vecina.

Asimismo, explicó que la situación afecta incluso a quienes dejan sus vehículos estacionados en la vía pública, ya que deben salir de sus viviendas durante la noche para ponerlos a resguardo cuando escuchan que se aproximan los grupos.

Los vecinos piden mayor presencia policial y acciones que permitan frenar los enfrentamientos, recuperar la tranquilidad del barrio y garantizar la seguridad de las familias.