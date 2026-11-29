Un vehículo terminó volcado sobre la avenida Roca y Coronado, en Santa Cruz de la Sierra, luego de impactar contra dos motorizados que se encontraban estacionados. El accidente de tránsito dejó dos personas heridas, que fueron auxiliadas por equipos de emergencia.

Según el relato de los vecinos, el motorizado circulaba a alta velocidad cuando perdió el control e impactó contra los dos vehículos estacionados, hasta terminar volcado sobre la vía.

Los testigos también señalaron que los ocupantes habrían intentado abandonar el lugar, pero fueron retenidos por las personas que se encontraban en el sector. Además, indicaron que en el interior del vehículo había latas de cerveza y que el conductor estaría en aparente estado de ebriedad.

Dos personas resultaron heridas

Personal de emergencia informó que dos ocupantes del vehículo resultaron heridos. Uno de ellos presentaba un traumatismo encefalocraneano debido a lesiones en la cabeza, por lo que fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención médica.

El personal de auxilio señaló que el conductor también resultó herido, aunque no se brindaron mayores detalles sobre su estado de salud.