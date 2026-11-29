Walter Rodríguez Mariscal, vocalista de 'Los Ronisch', realizó su última presentación musical conocida el sábado 28 de noviembre en la localidad de Patacamaya, departamento de La Paz.

El cantante compartió escenario con sus compañeros durante la celebración de la boda de Yheyson y Gloria, evento para el que la agrupación fue contratada. La actuación también fue anunciada mediante un afiche promocional en el que Rodríguez aparecía junto a los demás integrantes del conjunto.

Una presentación antes de su inesperada partida

La actuación se realizó apenas un día antes de que 'Los Ronisch' confirmaran la muerte de su vocalista, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el domingo 29 de noviembre.

La noticia causó pesar entre sus seguidores y representantes de la música tropical boliviana, quienes recordaron la trayectoria del cantante y su aporte a una de las agrupaciones más reconocidas de la cumbia nacional.

Rodríguez fue una de las voces emblemáticas de 'Los Ronisch', conjunto cochabambino que alcanzó popularidad en Bolivia y otros países de Sudamérica.