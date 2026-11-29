El general Ángel Morales, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), fue enviado al penal de Palmasola con detención preventiva por 60 días, en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, vinculada a una supuesta protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

La medida fue dispuesta por el juez cautelar Helver Cabrera, luego de la audiencia en la que el Ministerio Público presentó los elementos de la investigación contra el exjefe policial.

La Fiscalía sostiene que Morales habría recibido dinero a cambio de brindar protección oficial a Marset y a su entorno. Según la denuncia de un ciudadano venezolano, los presuntos pagos habrían sido de entre 200.000 y 500.000 dólares en distintas oportunidades.

El denunciante también lo acusa de proporcionar información sobre allanamientos, lo que habría permitido alertar a organizaciones criminales sobre operativos policiales.

Morales rechaza las acusaciones

Al salir de su audiencia y antes de ser trasladado al penal de Palmasola, Morales tuvo un breve contacto con los medios de comunicación.

“Se va dar cumplimiento. Mire como me llevan como si fuera un delincuente”, expresó mientras era conducido por los efectivos policiales.

El exdirector nacional de la Felcn rechazó la detención preventiva dispuesta en su contra y ratificó su “inocencia”.

Consultado sobre los presuntos pagos que, según la denuncia de un ciudadano extranjero, habría recibido para alertar a organizaciones criminales sobre allanamientos, Morales negó las acusaciones y pidió que se corrobore la información.

El Ministerio Público imputó al exjefe policial por el presunto delito de concusión, en una investigación que busca establecer si recibió sobornos para proteger al entorno del narcotraficante Sebastián Marset.