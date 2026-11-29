El ciudadano húngaro Előd Tóásó, uno de los sobrevivientes del operativo policial realizado en el Hotel Las Américas en 2009, confirmó que el juicio internacional contra el Estado boliviano por presuntas vulneraciones de derechos humanos fue postergado y que la audiencia oral podría desarrollarse durante la gestión 2027.

Tóásó explicó que el proceso ya atravesó diferentes etapas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y actualmente se encuentra bajo conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"El proceso inicia por escrito y después va a haber un juicio oral, y ese juicio oral estaba programado para el 21 de septiembre, pero se suspendió, así que posiblemente en 2027 va a iniciar el juicio oral", manifestó.

Audiencia fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha oficial

La audiencia estaba prevista inicialmente para septiembre de 2026, en el marco del periodo ordinario de sesiones de la Corte IDH, pero fue postergada.

La Procuraduría General del Estado confirmó el 18 de noviembre que el tribunal internacional todavía no había comunicado una nueva fecha para la audiencia.

Tóásó manifestó su expectativa de que el procedimiento oral pueda desarrollarse durante 2027, cuando las partes deberán presentar sus argumentos ante los jueces internacionales.

El proceso llegó a la Corte IDH después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara el caso en julio de 2024, tras emitir un informe sobre las vulneraciones denunciadas durante el operativo policial y los procedimientos judiciales posteriores.

"No tengo confianza en eso, solo en la Corte"

Durante la entrevista, el sobreviviente expresó su desconfianza en la justicia boliviana y sostuvo que mantiene sus expectativas en una resolución de la Corte Interamericana.

"No tengo confianza en eso, pues solo en la Corte", afirmó.

Asimismo, advirtió que un eventual incumplimiento de la resolución internacional podría generar mayores consecuencias para el Estado boliviano y, por tanto, para la población.

Tóásó indicó que el proceso representa una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia después de varios años de denuncias y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.

Espera una resolución internacional

Tóásó señaló que su confianza permanece depositada en el tribunal internacional, cuya decisión deberá establecer si corresponde declarar la responsabilidad del Estado boliviano y disponer medidas de reparación.

Por ahora, la fecha de la audiencia oral continúa pendiente de confirmación oficial, aunque el sobreviviente considera posible que se desarrolle durante 2027.