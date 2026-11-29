El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó este sábado que el Gobierno nacional evaluará una posible ampliación del estado de excepción vigente en Bolivia, cuya conclusión está prevista para mediados de diciembre. La autoridad explicó que el tema será abordado en una reunión de gabinete y que posteriormente corresponderá a la Asamblea Legislativa Plurinacional tomar una decisión.

Justiniano adelantó que la propuesta será incluida entre los asuntos que analizarán los ministros durante los próximos días, con el objetivo de mantener la tranquilidad y prevenir posibles conflictos ante el anuncio de nuevas movilizaciones de sectores sociales.

"Mi apreciación personal es que las cosas que funcionan deberían continuar, pero eso es un tema que debe ser tratado, en todo caso, este trabajo también lo vamos a conversar porque finalmente depende de los parlamentarios", manifestó.

Ministro considera que la medida permitió recuperar la tranquilidad

El titular de Defensa sostuvo que el estado de excepción contribuyó a restablecer la normalidad de las actividades económicas y sociales, por lo que considera importante analizar los resultados alcanzados antes de determinar su continuidad.

Según explicó, la evaluación deberá contemplar tanto los beneficios obtenidos como los costos que representó la aplicación de las restricciones.

A criterio de Justiniano, la medida permitió devolver tranquilidad a la población y garantizar el desarrollo de diferentes actividades que podrían verse afectadas por conflictos sociales.

Estado de excepción restringe bloqueos y otras medidas de presión

El estado de excepción fue ampliado anteriormente y, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, su vigencia se extenderá hasta mediados de diciembre.

La normativa que regula su aplicación contempla restricciones a bloqueos de carreteras, paros, marchas y otras acciones que puedan interrumpir el abastecimiento y la distribución de productos esenciales.

Entre los insumos cuya circulación se busca proteger se encuentran alimentos, medicamentos, combustibles y otros productos necesarios para la población.

Posible ampliación será analizada ante nuevas movilizaciones

Las declaraciones del ministro se producen en un escenario marcado por el anuncio de medidas de presión de diferentes sectores sociales, entre ellos el transporte, que convocó a un paro nacional indefinido desde este lunes 30 de noviembre en rechazo al incremento del precio del diésel.

Ante esta situación, Justiniano señaló que el Ejecutivo deberá evaluar si corresponde mantener el mecanismo excepcional como una medida destinada a preservar la estabilidad y evitar interrupciones en las actividades del país.

No obstante, aclaró que todavía no existe una determinación definitiva sobre una nueva ampliación y que la propuesta deberá ser discutida primero en el gabinete ministerial.

Posteriormente, según explicó, corresponderá a los parlamentarios definir la continuidad del estado de excepción, tomando en cuenta los resultados de su aplicación y la situación social del país.