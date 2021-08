Uno de los librecambistas atracado recibe el alta y delincuentes van a la cárcel

Cochabamba, Bolivia

Dieron de alta al hijo del librecambista que fue atracado el día lunes junto con su padre, Wilson Astulla, fue sometido a dos cirugías por los impactos de bala que recibió, su progenitor continua internado en terapia intensiva.

Las víctimas fueron hospitalizadas en la clínica privada “Los Ángeles”, Wilson fue intervenido debido a que recibió un impacto de bala a la altura de la pelvis. Padre e hijo, sobrevivieron al violento atraco, que ocurrió el pasado 27 de julio en plena Avenida Ramón Rivero casi Oquendo, zona norte de la ciudad.

Pero el drama de esta familia no termina necesitan apoyo de la población, porque el padre de Wilson continúa hospitalizado en terapia intensiva. Puede colaborar en su recuperación a través de un depósito a la cuenta del Banco Bisa 5743684011 a nombre de Wilson Astulla Miranda con cédula de identidad 6411606.

“Ha sido terrible un momento muy crítico, no quisiera recordar (…) Llegaron directo a disparar, no nos amenazaron. Mi primera reacción fue tratar de proteger a mi papá, pero no se ha podido todo fue muy rápido, pese a que estábamos en el suelo ellos seguían disparando. Se llevaron el ahorro de toda una vida”, contó Wilson al salir del hospital.