Viceministerio de Seguridad aprueba 16 mil solicitudes de uso de vidrios polarizados

Bolivia

El Viceministerio de Seguridad Ciudadana procesó 32.000 solicitudes de autorización para la utilización de vidrios oscurecidos o polarizados en vehículos, de los cuales aprobó 16.000 y rechazó 8.500.

El resto de las solicitudes se encuentra en etapa de verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento de Uso de Vidrios Oscuros o Polarizados en Vehículos Terrestres, en apego a los decretos supremos 4740 y 4810, informó la agencia ABI.

Según la norma, los propietarios que requieran la autorización pueden realizar el trámite en el Viceministerio o a través de su página web hasta el 31 de diciembre de este año.

Quienes no realicen el procedimiento y mantengan sus vidrios polarizados serán sancionados con una multa de Bs 100 a partir del 1 de enero de 2023, anunció el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

“En total 8.500 trámites han sido rechazados porque no cumplieron con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 4740 y en la reglamentación, lo que no significa que no puedan subsanar las observaciones y volver a hacer la solicitud”, explicó la autoridad en declaraciones al canal estatal.