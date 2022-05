Viceministro Terrazas afirma que no se reportan casos de viruela del mono en Sudamérica

Bolivia

La viruela del mono, que se transmite de animales a personas, no entró en categoría de “alerta epidemiológica internacional” y no se reporta casos en Sudamérica, informó este domingo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

“Actualmente no tenemos ningún caso (de viruela del mono) reportado en Sudamérica y no entra en una alerta epidemiológica internacional, no se la ha dado, porque son casos bien focalizados (…) para tranquilidad de las personas”, dijo en contacto con Bolivia Tv.