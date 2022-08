Vicepresidente Choquehuanca: "Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente"

Cochabamba, Bolivia

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, participó de la clausura del Primer Encuentro de Amautas - Intelectuales Quechuas, en el departamento de Cochabamba.

Durante el cierre que se llevó a cabo la tarde de este sábado, el vicepresidente señaló que “las autoridades tienen que trabajar por quienes han votado por ellos y por quienes no han votado por ellos, tienen que trabajar en la unidad. Tenemos que construir la unidad sin odio, sin racismo, sin rencor”.

Choquehuanca luego de hablar sobre las elecciones, indicó a los presentes que un mal padre no podría ser un buen presidente; además, pidió a los políticos y a las autoridades aprender a respetar la voluntad de los pueblos.

“Tenemos que aprender a respetar la voluntad soberana de nuestros pueblos, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y las autoridades tienen que aprender a trabajar por los que han votado por ellos y por los que no han votado por ellos, tienen que construir la unidad. Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente, hermanos. No podemos fomentar división, tenemos que construir la unidad sin odio, sin racismo, sin rencor”, dijo Choquehuanca este sábado en el primer Encuentro de Amautas Intelectuales Quechuas en Cochabamba.