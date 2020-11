VIDEO: A 29 años de la muerte de Freddy Mercury, guitarrista de Queen confiesa extrañarlo

Cargando...

El guitarrista de Queen, Brian May, rindió un homenaje lleno de emociones a su compañero y amigo Freddie Mercury, vocalista del grupo y quien los dejó hace 29 años. El guitarrista de la agrupación compartió en sus redes sociales una imagen del cantante a quien extraña mucho.

Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury, es uno de los cantantes más emblemáticos en la historia de la música gracias a su impacto vocal y escénico. El frontman de la banda británica falleció el 24 de noviembre de 1991, a causa de complicaciones por el Sida.

“Extrañándote Freddie, en este día. Descansa en paz. Rock en eternidad. Bri”, escribió el también doctor en astrofísica en su cuenta de Instagram, adjuntando una fotografía doble en la que se observa a un relajado cantante antes de una presentación.

Además, la cuenta oficial de Twitter administrada por la gerencia de Freddie Mercury publicó una instantánea del legendario músico tomada por el fotógrafo Douglas Puddifoot, amigo del baterista del grupo Roger Taylor y quien en ocasiones capturaba fotos en conciertos y sesiones fotográficas de la banda.

En una entrevista con Kevin O'Sullivan, presentador del programa británico talkRADIO, Brian May comentó la sensación de estar en el escenario al lado de Freddie Mercury.

"Desafiante y entretenido. Era un tipo muy impredecible, pero era maravilloso trabajar con él. Tenía un conocimiento y una concepción del espacio escénico únicas y eso es algo muy importante cuando tocas en directo. Freddie era maravilloso por eso y simplemente hicimos clic desde el principio", dijo.

Hace unos días, Queen creó una cuenta en TikTok y lanzó un reto para que los usuarios hagan un dueto con el icónico cantante. Los usuarios de la aplicación podrán realizar videos con canciones como "Bohemian Rhapsody", "Under Pressure", "I Want To Break Free", entre otras.