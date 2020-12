VIDEO: Alfredo Adame explota contra Laura Zapata y la llama perversa

Cargando...

Para un actor de telenovelas ingresar al mundo político es un arma de doble filo, al querer ser elegido como diputado en la Ciudad de México ha provocado muchas críticas contra él, principalmente por parte de Carlos Trejo, su mayor antagonista.

Aunque otra personalidad destacada que se sumó a los señalamientos contra Adame fue Laura Zapata, quien afirmó que él sólo busca un puesto para obtener dinero. Ante esta declaración, el también empresario no se quedó callado y arremetió contra la actriz:

"Yo soy su enemigo porque la exhibí como lo que es: una mujer perversa y malvada. Le quiero decir una cosa: yo no tengo ninguna necesidad; tengo 62 años de edad, mi vida sentimental está solucionada, mi vida económica está solucionada, mi salud, mi inteligencia, mis facultades mentales están solucionadas. Entonces, no sé esta tontita de dónde saca que me metí a la política, porque ya fui candidato a alcalde y la gané, y me la robaron", dijo durante una entrevista.

Posteriormente, Alfredo presumió su estilo de vida: "Tengo 4 empresas, tengo contratos, vivo en una casa de 2 millones de dólares, tengo mi dinero y tengo trabajo. Además, ir a la política no te da dinero. ¿Sabes cuánto gana un diputado federal? 74 mil pesos es el sueldo; yo nunca ha estado acostumbrado a ese sueldo, estoy acostumbrado a mucho más.

"No sé de dónde, esta tontita, a la que ya le he dado 50 lecciones de todo, pueda hacer tan temeraria aseveración, de que voy por dinero", concluyó.