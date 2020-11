VIDEO: Confundes a Brandon Peniche con Eleazar Gómez y lo agreden

Cargando...

os usuarios de las redes sociales y activistas enloquecieron, y han confundido al conductor de televisión Brandon Peniche con el actor Eleazar Gómez, quien se encuentra encarcelado por golpear brutalmente a su novia la modelo Stephanie Valenzuela.

Brandon Peniche, se convirtió en una víctima más del escándalo que cubre al actor Eleazar Gómez, quien fue detenido por violentar físicamente a su pareja Tefi Valenzuela. ¿Por qué está involucrado el hijo de Arturo Peniche en este caso? Resulta que cuando se dio a conocer la polémica del ex novio de Danna Paola, los internautas confundieron al presentador de TV con él y lo comenzaron a atacar. que dicen ustedes ¿Se parecen?.

En entrevista, Brandon Peniche compartió que tras darse a conocer la noticia de la detención de Eleazar Gómez recibió severas críticas y ataques en su contra y que incluso han pedido que lo despidan del programa de TV Azteca. Es decir, lo confundieron –por su parecido– con Eleazar.

Ante esta confusión, expresó que todo podría resolverse con que los internautas lean su nombre: “No faltó la gente que me empezó a tirar en redes sociales o me escribían aquí, ‘no te dejes’… Más allá de que me molestara es, pues nada más lean mi nombre, ¿no?”, dijo Brandon Peniche.

Sobre el parecido, el esposo de Kristal Cid externó que no es la primera vez que lo confunden con Eleazar Gómez, pues incluso la hermana del actor detenido, Zoraida Gómez, ha señalado el gran parecido.

“Siempre nos han dicho que tenemos mucho parecido, hablando físicamente, y de hecho hasta con Zori hemos dicho, ‘ay, hermanito, hermanita’ y así, por el parecido… que podríamos ser primos”, comentó Peniche.

Finalmente, dejó en claro que sí tiene una amistad cercana con Eleazar Gómez, que son amigos desde hace mucho tiempo. que conoce a toda su familia y que de hecho Eleazar trabajó con su papá cuando tenía 4 años en una película, es decir que se conocen de toda la vida.