VIDEO: Exnovias de Eleazar Gómez confiesan violencia

Tras la detención del actor Eleazar Gómez por violencia contra su pareja actual, Tefi Valenzuela, otras dos exnovias del actor salieron a apoyar a la víctima, ya que ellas señalan que vivieron eventos similares con el famoso. Una de ellas es Jeanette Karam, quien habló de varios abusos que sufrió por su entonces novio.

La modelo admitió en una entrevista, que Eleazar le causó heridas profundas. “Anduve un año y medio con Eleazar, cortamos aproximadamente hace dos meses, a principios de septiembre. Para mí es muy difícil hablar precisamente de lo que me hizo porque es algo que me ha dolido mucho”.

Del mismo modo, aseguró que durante su relación, Jeanette vivió violencia verbal, física y psicológica por parte de Gómez.

“Si eso le pasó a Tefi estando dos meses con él, yo sólo quiero que se imaginen lo que yo pude vivir un año y medio”.

La modelo de origen Líbano-mexicano dijo que buscó ayuda en varios terapeutas para el joven actor, sin embargo, no pudo hacer mucho por él. Finalmente, confesó que ella también impondrá una denuncia para que la demanda de Tefi logre tener mayor impacto y no quede impune.

“Ya me contacté con mi abogado y me explicó que como no es tan lejano todavía tenemos tiempo. Todavía lo puedo denunciar para que la denuncia de Tefi tome más fuerza”.