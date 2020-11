VIDEO: Maribel Guardia primero defiende a Eleazar Gómez y luego se retracta

Cargando...

México

El mundo de la farándula no es la excepción en cuanto a los escándalos, ya que se está dando un tema que ha causado revuelo en el mundo de la farándula, y es el caso de violencia doméstica que por lo visto cometió el actor Eleazar Gómez; ante lo que la actriz Maribel Guardia dio a conocer su punto de vista, razón por la que fue duramente criticada.

Y es que en primera instancia, la también cantante habría declarado que no creía en las acusaciones por las que el actor de “La mexicana y el güero” habría sido detenido; esto provocó que mucha gente se volcara en contra de la actriz tras las declaraciones que realizó a los medios.

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta creer que sucediera algo así”, expresó Maribel Guardia al salir de las instalaciones de Televisa, horas después de que se diera a conocer que el actor estaba detenido en el Reclusorio Norte.

Actualmente, Eleazar se encuentra en medio de un asunto legal en el que su carrera está en juega, así como su libertad; ya que se dio a conocer que estará al menos dos meses en prisión preventiva mientras se resuelve el caso de agresión y abuso que presuntamente cometió contra de su pareja, Stephanie Valenzuela.

Maribel Guardia publicó en sus redes sociales un video en donde expresó que está en contra de cualquier tipo de violencia; por lo que tuvo que retractarse al respecto de la forma en la que se expresó sobre el actor y cantante, tras ser acusado de violencia doméstica.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres. Saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar, yo no sabía nada del caso. Lo que dije de él es mi experiencia, y la convivencia que he tenido con él”, destacó la conductora y cantante sobre lo que ocurrió con los medios.

También dijo que al llegar a su hogar se documentó al respecto del caso, vio las fotos y se sintió muy mal por el sufrimiento de la familia del acusado; pero principalmente de la presunta víctima, quien compartió imágenes y videos sobre las agresiones que supuestamente sufrió.