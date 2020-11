VIDEO: Stephanie Valenzuela rompe el silencio y detalla la agresión de Eleazar Gómez

Cargando...

Desde que salió a la luz la agresión de Eleazar Gómez contra la joven cantante peruana, este miércoles es la primera vez que aparece con el fin de detallar todo lo referente a su relación con Eleazar e incluso contó lo que sucedió esa noche en la que el actor mexicano le pidió matrimonio, horas antes de agredirla físicamente y tratar de estrangularla.

Fue durante una entrevista en un programa televisivo, donde la modelo explicó que tras pedir su mano, el protagonista de ‘Atrévete a soñar’ tuvo un arranque de enojo lo que derivó en las agresiones físicas.

“Después de la pedida vuelve a tener uno de esos ataques de cambiar de humor, de ponerse agresivo y es cuando yo le digo ‘yo no me voy a casar contigo, porque tú me acabas de pedir la mano y me vuelves a tratar mal, todo esto para mí es una actuación, esto no tiene sentido’ y es ahí donde se desencadena la pelea. Llegamos a la casa, seguimos discutiendo, sacamos peleas anteriores, de pronto él se descontrola porque me dice ‘yo no hice todo eso de los mariachis, la pedida para que tú no te quieras casar conmigo’ y es cuando me empieza a atacar y a decir que me quería matar, me decía que tenía un tío poderoso, que me iba a hacer daño. Nunca me había atacado de esta manera”, detalló.

Valenzuela tenía solo dos meses de haber iniciado su romance con Eleazar, relación que comenzó a los tres meses de conocerse y aunque en un inicio todo marchaba de maravilla, posteriormente el actor comenzó a presentar repentinos cambios de humor.

“El primer mes todo estaba súper bien y luego empezó a tener cambios de humor repentinos, no había un motivo real, pero cambiaba de humor y luego se ponía un poco agresivo o gritaba, no solo conmigo, sino en un restaurante. Después de varias discusiones traté de terminar con él antes, pero me prometía que iba a cambiar, que iba a tomar terapia“, agregó

Por otra parte, la peruana aseguró que pese a que ninguno de los dos daba motivos para celarse, en algún momento el actor sí los manifestó pero siempre por cuestiones del pasado.

“No había ni por qué tener celos porque yo tenía la clave de su teléfono, él tenía la clave de mi teléfono, estábamos todos los días juntos, dormíamos juntos, no había motivo para celarnos porque era obvio que no estábamos con alguien más. Sin embargo, a él le vino un episodio porque yo escribo las canciones en base a historias mías, entonces escuchó una de mis canciones que ya había escrito y me dijo ‘seguro ya estás pensando en tu ex’, entonces le venían celos pero no por cosas de ahora, sino por composiciones que yo había hecho antes”.