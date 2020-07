VIDEO: desaparición de Naya Rivera es una más de las tragedias del lago Piru

Cargando...

EE.UU.

Tras la desaparición y presunto fallecimiento de la actriz Naya Rivera, conocida por su participación en la serie de Glee, se revelaron nuevos oscuros secretos en el perturbador lugar de California, Lago Piru.

Han pasado dos días desde que se reportara la desaparición de Naya Rivera, luego de que decidiera salir de paseo al lago Piru junto a su hijo de cuatro años. Pero fue solo el inicio de una difícil pesadilla. Solo un par de días antes de que desapareciera, Rivera habría compartido una publicación que generó bastante polémica, donde afirmaba que nadie tiene el mañana asegurado.

Al pasar las horas sin tener ningún rastro de su paradero, se presume lo peor, que se haya ahogado en su afán por salir del agua y su cuerpo se encuentre ahora en el fondo del lago. Por su parte los cuerpos de rescate ya cambiaron la categoría de búsqueda a recuperación de su cuerpo. Pero no es la primera vez que se viven episodios de terror en este lugar.

En 1994 un joven de 27 años salió a divertirse con su familia y resultó ahogado. Su cuerpo no fue encontrado hasta 24 horas después.Tres años después, una niña cayó al lago y su padre Liborio Dominguez se sumergió para salvarla y aunque lo logró él no pudo salir y se ahogó. Ese mismo año, un joven de 22 años falleció luego de no poder regresar a la embarcación en la que paseaba junto a su novia y su cuerpo fue hallado días después. Para el año 2000 se presentaron casos como el de Eric Cruz, quien a sus 25 años fue a a navegar un bote a control remoto y por tratar de recuperarlo, también se ahogó.

Cargando...

En una entrevista con Los Angeles Times, el anterior gerente de servicios del lago Douglas West comentó que podía recordar por lo menos 12 fallecimientos mientras trabajaba en el lugar.

A continuación un video con imágenes de Naya Rivera llegando al Lago Piru de donde zarpó junto a su hijo para no volver.