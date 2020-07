"Solo nosotros dos" conmovedor mensaje de Naya Rivera antes de desaparecer

Cargando...

EE.UU.

Naya Rivera, la actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña que interpretó a Santana Lopez en la exitosa serie de televisión 'Glee', sigue desaparecida. Nadie se explica hasta este momento que es lo que pasó con ella y que misterio esconde su extraña desaparición, dónde el único testigo fue su pequeño hijo Josey.

La intérprete de 33 años de edad rentó este miércoles un bote para dar un paseo en el lago Piru, en California, estaba acompañada de su pequeño hijo Josey, pero ellos no regresaron a entregar el bote tras haber expirado el tiempo acordado.

Alrededor de las 5 de la tarde, la policía encontró al hijo de Naya solo y dormido en el bote con su chaleco salvavidas puesto: 'Mamá saltó al agua y no volvió a subir', le aseguró Josey a las autoridades que lo encontraron.

Cargando...

El último mensaje público de Naya en redes sociales fue compartido ayer en Instagram y Twitter, junto con una tierna foto en la que ella besa a su hijo y estuvo acompañado de la frase: 'just the two of us' ('solo nosotros dos'). Y precisamente estas palabras son las que el rapero estadounidense canta en su canción '97 Bonnie and Clyde'.

Hace unas horas, internautas recordaron que en ese hit musical, Emimen habla de una mujer que salta al lago para quitarse la vida mientras su hija la observa, debido a que no puede soportar perder su custodia y alejarse de ella.

"Solo nosotros dos, vamos hai-hai, iremos a la playa... sé lo que estás pensando, es un poco tarde para ir a nadar pero conoces a mamá, es una de esas mujeres, que hace locuras", dice el cantante de 47 años al inicio de la canción. "Mamá dijo que quiere probar hasta donde puede flotar... papá hizo una buena cama para mamá en el fondo del lago", canta también Eminem en este tema musical.

Cabe mencionar que está es una simple teoría que surgió en internet y que, hasta ahora, no se ha dado nueva información oficial desde que Naya se reportó oficialmente como desaparecida.