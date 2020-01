Una influencer china se disculpa por comer e incentivar el consumo de murciélago

En medio de la emergencia de salud causada por el brote de un nuevo coronavirus, la 'influencer' china Wang Mengyun se ha visto obligada a disculparse por un vídeo en el que come un plato con murciélago. El animal ha sido apuntado como posible fuente del virus.

De acuerdo con Wang, quien presenta un programa en línea sobre viajes internacionales, las imágenes en las que prueba sopa de murciélago fueron registradas hace cerca de tres años en Palau, un archipiélago en el Pacífico.

Wang agregó que no sabía que los murciélagos podrían ser portadores de virus cuando filmó el video publicado en 2017, en el que prueba comidas locales.

Video of a woman eating bat in 2016 recently went viral on Chinese social media, causing public condemn. She later apologized for her ignorance. According to a report by China Academy of Science, the virus caused #coronavirus outbreak is very similar to virus found in bats. pic.twitter.com/unBnn832No