VIDEO: Elton John y Dua Lipa unen sus voces y lanzan sencillo "Cold Heart"

Los cantantes británicos Dua Lipa y Elton John decidieron unir sus voces en un concierto virtual, todo en beneficio de la fundación que da asistencia a personas con VIH, se trata de Elton John AIDS Foundation.

Este proyecto se lució, sobre todo en el outfit de Dua Lipa que en su primera presentación de la noche, llevaba un vestido de cuello alto, negro, y aterciopelado de Balenciaga, apodado el "Vestido de sirena", que tiene una espectacular falda bombacha en la parte inferior, mismo outfit con el que interpretó temas como Levitating y Pretty Please.

Acto seguido, se cambió de atuendo y uniéndose a Elton en el escenario, se puso un vestido plateado brilloso, que complementó con joyas de Fabergé, indiscutiblemente fue perfecto para hacer juego con el saco morado brilloso que llevaba el intérprete de "Sacrifice", cantando a dueto "Bennie and the Jets y Love Again".

Este año y de manera cómica, Elton John y su esposo, David Furnish, hicieron el anuncio de la gala a través de un breve video en sus redes sociales y en las de la fundación.

“¿Aburridos por el confinamiento?. Por primera vez todos están invitados a la mítica fiesta post Oscar de la Fundación contra el SIDA de Elton John”, explica el músico, que de un momento a otro cambia de ropa de casa a ropa de gala.

Elton lleva más de 30 años organizando esta fiesta en Hollywood en los premios "Oscar", pero esta vez, por razones de la pandemia, fue virtual, alcanzado de igual manera un éxito total.