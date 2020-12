VIDEO: Gabriel Soto en apuros por un video íntimo suyo filtrado en redes

Cargando...

México

Los escándalos últimamente están persiguiendo a los famosos, y esta vez le tocó a Gabriel Soto, luego de que filtraran un video suyo, muy íntimo, por las redes sociales. En México es un delito publicar imágenes o videos de la vida íntima de una persona, pero al parecer la violación a la privacidad sigue presente.

En medio de este escándalo el actor lamentó lo sucedido, e Irina Baeva, su novia, también rompió el silencio y explicó cómo se siente al respecto, pues también fue señalada por la filtración de contenido íntimo de su pareja.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue interceptada por los medios y la hermosa rusa rompió el silencio tras la polémica de su pareja y expresó cómo se sentía. Comentó que el polémico video no fue grabado recientemente y que le deberían preguntar a la parte correspondiente –es decir a su pareja– y no a ella.

Cargando...

Asimismo, Irina Baeva expresó que Gabriel Soto tiene todo su apoyo. Pidió, por ello, respeto para el tema, pues hay dos niñas de por medio, las hijas que tuvo Soto con Geraldine Bazán, y estas cosas pueden dañar de cierto modo el desarrollo personal de las pequeñas.

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, expresó Irina.

Finalmente, reiteró que no le corresponde hablar sobre el video, pues éste no fue grabado en estos momentos, por lo que no fue en su año, así que lo pasado, pisado.

“No me voy a incluir en un tema que no fue en mi año, entonces no me corresponde a mí dar declaraciones al respecto. De verdad, no me voy a incluir en un tema y le preguntaran a quién le tengan que preguntar y todos tengamos respeto porque hay dos pequeñas de por medio”, finalizó visiblemente cansada del tema.