VIDEO | Granizada y tormenta eléctrica sorprenden a Montero: así se vivió el aguacero

La tarde de este miércoles, un torrencial aguacero con granizo y descargas eléctricas sorprendió a los vecinos del municipio de Montero, ubicado en la zona norte del departamento de Santa Cruz.

El fenómeno climático se produjo de forma repentina, generando anegamientos en varias calles y acumulación de granizo en distintos sectores del municipio.

Las imágenes del fenómeno fueron compartidas a través del Ojo Ciudadano de Notivisión, de Red Uno, donde se observa la fuerza con la que cayó el agua, además de la presencia de granizo acumulado en calles y patios.

Vecinos reportaron que la lluvia cayó con fuerza durante varios minutos, acompañada de truenos y relámpagos. La intensidad del aguacero provocó el colapso de algunas vías y el arrastre de residuos.

Mira la programación en Red Uno Play