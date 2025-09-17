TEMAS DE HOY:
Robo frustrado ambulancia ACCIDENTE EN CARRETERA

29ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

VIDEO | Granizada y tormenta eléctrica sorprenden a Montero: así se vivió el aguacero

El fenómeno climático se desató de forma repentina y fue registrado por vecinos, que compartieron videos del granizo acumulado en distintas zonas de Montero.

Charles Muñoz Flores

17/09/2025 17:22

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este miércoles, un torrencial aguacero con granizo y descargas eléctricas sorprendió a los vecinos del municipio de Montero, ubicado en la zona norte del departamento de Santa Cruz.

El fenómeno climático se produjo de forma repentina, generando anegamientos en varias calles y acumulación de granizo en distintos sectores del municipio.

Las imágenes del fenómeno fueron compartidas a través del Ojo Ciudadano de Notivisión, de Red Uno, donde se observa la fuerza con la que cayó el agua, además de la presencia de granizo acumulado en calles y patios.

 

Vecinos reportaron que la lluvia cayó con fuerza durante varios minutos, acompañada de truenos y relámpagos. La intensidad del aguacero provocó el colapso de algunas vías y el arrastre de residuos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD