VIDEO: Lyn May se queda sin peluca mientras bailaba mambo al vivo

La popular y controvertida vedette mexicana suele ser el centro de muchas polémicas, por su forma de vestir en público, de hablar, de expresarse, sobre todo cuando cuenta historias del pasado sobre sus vivencias con otros famosos, aunque no hay que desmerecer que sus actuaciones en la televisión mexicana, han dejado marcados momentos memorables, tal es el caso del aquel día cuando en pleno baile en vivo se le cayó la peluca.

Este incidente pasó mientras movía su cuerpo al ritmo del mambo, exponiendo su increíble e inigualable estilo de bailar. En el divertido video, que se viralizó en cuestión de segundos, se pudo ver a Lyn May bailando muy concentrada hasta que de un momento a otro, gracias a un movimiento brusco, su peluca cae al piso dejando al descubierto el cabello corto, despeinado de la vedette.

Lyn May en un principio no supo cómo reaccionar y rápidamente intenta colocar disimuladamente la peluca en su lugar, pero al seguir moviéndose no pudo evitar el bochornoso momento, pero como toda una profesional, continuó con el show sin mayor problema luciendo sus mejores pasos de baile.