VIDEO: Nuevo videoclip de Jarabe de Palo trae de vuelta a Pau Donés

Para quienes Pau Donés fue uno de sus intérpretes favoritos, con Jarabe de Palo, volverlo a ver después de seis meses de su fallecimiento es un regalo o un sueño hecho realidad. Tras una dura batalla contra el cáncer, la estela de Pau Donés sigue brillando más que nunca. Tras su última canción y su documental "Eso que tú me das" con Jordi Évole, el grupo continúa dando guerra,musicalmente hablando, pues acaban de publicar una nueva canción.

"Misteriosamente hoy" es el tema al que Pau Donés le pone voz y protagoniza su videoclip y, como su anterior canción, rezuma alegría y le canta a la vida, pues tras un retiro durante su enfermedad regresó más positivo que nunca y lanzando un mensaje de felicidad para que cale hondo en las personas.

"Misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver", dice la letra de la canción. "Nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy, la vida vale la pena".

"Solo el tiempo que me dé y el corazón tranquilo", continúa Pau Donés en Misteriosamente hoy, un videoclip en el que retoza con su perro Fideos por los verdes campos del Valle de Arán (Lleida), donde el cantante se retiró a pasar sus últimos días rodeado de su familia y sus seres queridos.