VIDEO: Te contamos por qué se distanciaron Adal Ramones y Yordi Rosado

Desde que acabó "Otro rollo" en el año 2007, un programa que batió récord en audiencia por esa época, Adal Ramones y Yordi Rosado estuvieron distanciados y su relación no era tan buena. Ambos tuvieron una amistad única, en la que siempre estaban juntos en las buenas y en las malas. Sin embargo, de un momento a otro todo cambió. Ante este panorama, finalmente ambos hablaron sobre el tema, revelaron si es verdad que hubo celos profesionales, además de que refrendaron su amistad en medio de lágrimas y una promesa que hicieron en nombre de su amistad.

En una entrevista, Adal Ramones estuvo como invitado del propio Yordi. En la plática hablaron sobre la vez que el conductor principal de Otro Rollo fue víctima de un secuestro. Además hablaron sobre el distanciamiento que hubo entre ambos, esto en medio de dimes y diretes que referían que fue la envidia el motivo de su separación.

Ante este panorama, los famosos expresaron la verdad detrás de este distanciamiento. Resulta que, según contaron, su amistad se vio afectada debido a la fractura que ambos tuvieron con sus ex parejas. Expresaron que los celos ni el ego tuvieron que ver en el tema, sino la forma en la que ambos atravesaron la ruptura amorosa con sus parejas.

Cada uno, tuvo una forma diferente de reaccionar ante el duelo del fin de su respectivo matrimonio. “Éramos muy amigos… Muchos dicen ‘por qué se distanciaron, se pelearon’. Yo estuve muy distanciado, hemos estado distanciados, la amistad tan seria que teníamos”, expresó Yordi Rosado.

“Nos distanciamos porque yo como amigo te apoyé más a ti en tu separación, quise que los dos estuvieran juntos, pero te apoyé más a ti. Amigo, yo te veía muy mal, te veía muy deprimido y te apoyé más a ti. Cuando tú decides que es momento de regresar, quedo como el tercero en discordia”, explicó Adal Ramones.

De acuerdo con lo revelado por Adal Ramones, cuando Yordi Rosado se separó de su entonces esposa –Rebeca Rodríguez– lo apoyó más a él que a Rodríguez, lo que le ocasionó que cuando la pareja decidió darse otra oportunidad, él -Adal-quedó como el tercero en discordia.

“Lo que a mí me pasó contigo es que cuando tú te separas y estás solo, yo quiero apoyarte y tu pones una barrera. Yo no entendí, hasta que me lo explicaste. Este cuate toda la vida me apoyó, ahora yo lo quiero apoyar, pero él se alejó un año”, comentó Yordi Rosado.

Además, de que añadió que cuando fue su turno de separarse de su entonces pareja Gaby Valencia, no sintió el mismo apoyo de su amigo Yordi Rosado. Hecho que negó el conductor del canal de YouTube. Explicó que él lo vivió de forma diferente.

“Yo quería estar solo, la primera fase fue ‘organicemos una fiesta en tu casa’. Amigo, no lo estoy inventando, tal vez lo dijiste de juego. Era obvio que no lo dijiste en serio, pero cuando tú te separaste tuviste fiestas todo el tiempo. Antes de que yo me separara, ustedes pusieron la barrera”, respondió Adal Ramones.

En este sentido, Adal Ramones aclaró que no sólo se distanció de Yordi Rosado sino de muchos amigos. Sin embargo, aclaró que a pesar de que hubo un distanciamiento siempre estará para Rosado. Finalmente, ambos se refrendaron su apoyo, respeto y mucho cariño, en el que dejaron en claro que su amistad seguirá.