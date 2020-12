VIDEO: Will Parfitt, el tiktoker que hace suspirar a todas la féminas

Cargando...

Australia

Will es un británico de 29 años, que ha ganado millones de seguidores en las redes sociales a través de su asombroso parecido con el rompecorazones de Hollywood Channing Tatum, que protagonizó la película "Magic men". Will ha ganado popularidad en la plataforma TikTok desde 2019, y cada día se agrega material nuevo de todo tipo y la comunidad crece a pasos agigantados.

En un principio, Will reveló que no estaba en sus planes dedicarse a ser stripper y modelo, simplemente pasó, luego de que en una fiesta conoce a un promotor que lo comenzó a llamar Channing, él no lo tomó muy enserio, pero aquel hombre estaba interesado por su gran parecido y famoso actor.

Hasta la fecha Parfitt cuenta con más de 4 millones de seguidores de TikTok y más de 400 mil en Instagram, sus seductores videos ya le dieron la vuelta al mundo dejando enamorados a incontables corazones.

Cargando...

Sus bailes, ojos, sonrisa y espectacular físico son halagados siempre que sube algún material nuevo y para las fechas decembrinas encendió las redes con un peculiar regalo para todos sus fans.

Channing Tatum actualmente tiene 40 años y sigue presumiendo en sus redes sociales su característico físico y aunque se desconoce sí sabe de la existencia de Will, no nos caería nada mal que posaran juntos en alguna fotografía o hicieran ambos un video, seguro darían mucho de qué hablar.

Will pertenece a una agencia de strippers profesionales en Australia, Melbourne y puede ser contratado para eventos privados, lástima que se encuentre tan lejos porque sin lugar a dudas muchas quisieran verlo en acción.