"Ya no nos entregan aceite": Beneficiarias del subsidio en Cochabamba denuncian que disminuyeron los productos

Cochabamba, Bolivia

Beneficiarias del subsidio prenatal y de lactancia en Cochabamba observaron que disminuyó la cantidad de productos que les entregan. Dejaron de darles aceite y otros alimentos básicos de la canasta familiar. Desde el Sedem no respondieron a la denuncia.

"Antes nos daban sal, nos daban aceite, eso es cotidiano en todas las comidas, pero ahora no tenemos esos alimentos" , contó una beneficiaria. "Aceite ya no viene, el arroz ya no viene como antes, es una o dos bolsas, antes era más. Ha bajado bastante", comentó otra mamá.

Por otro lado, manifestaron que las fechas de vencimiento de varios productos son muy próximas al momento en que les reparten. Además, algunos tienen precios más elevados que en los mercados.

"La fecha de vencimiento es muy corta, no es como antes. Por ejemplo, de los productos lácteos teníamos un tiempo más largo para poder consumir, pero ahora no", agregó la beneficiaria. "Los productos ya no son como antes que, por ejemplo, había cosas que sí se podía comer y necesitábamos, pero ahora ya no, es menos", dijeron.