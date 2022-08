“Yo venía en el lado del pasajero, cuando acordé fue el impacto", declaró Wilmer Nina

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Tras ser aprehendido la mañana de este viernes, Wilmer Nina, dijo en su declaración informativa que el no estaba conduciendo el vehículo el día del accidente que acabó con la vida del niño de 13 años en Montero.

“Yo quería dejar mi movilidad en el boliche, pero la señora Claudia se la quería llevar, discutí con ella y nos volvimos a sentar y seguir compartiendo bebidas. Después me sentí mal y me subí al lado del pasajero, cuando acordé fue el golpe”, dijo Nina durante su declaración.

Nina confirmó que ese día estuvo consumiendo bebidas alcohólicas en dos locales diferentes y desde las 09:00 junto a Claudia Velásquez y otras personas. Dijo desconocer si la mujer tiene licencia de conducir.

“No estaba pegado mi vehículo. Las llaves las deje en la mesa. Yo siempre presto mi vehículo a mis amigos”, añadió.

Rechazó las declaraciones dadas por Claudia Velásquez, quien afirmó que Wilmer le pidió cambiar al lugar del conductor por los problemas que anteriormente tuvo con Tránsito.

“Que diga la verdad, que se ponga la mano al corazón. Yo venía al lado del pasajero, yo cuando acordé fue el impacto. No pude bajar por el lado del pasajero, bajé por atrás, a ella la bajaron primero yo bajé después”, recalcó el hombre.

Dijo que el video, donde se lo observa conduciendo el vehículo, fue grabado cuando salieron del primer local (La Renguera) al promediar las 13:30 de la tarde.

De igual manera, aseguró que brindó ayuda económica a la familia del menor. También que debido al accidente estuvo internado, pero tuvo que pedir su alta por temor a los reclamos de la población.

“La gente quiere que me inculpe por algo que yo no he hecho. En ningún momento manejé la movilidad, yo no estaba a cargo del vehículo”, finalizó.