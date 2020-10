Zac Efron podría estar contrayendo matrimonio muy pronto

Cargando...

El mundo del cine y del espectáculo podría tener pronto una nueva marcha nupcial, ya que esperando que no sean solo rumores, Zac Efron podría estar contrayendo matrimonio con su novia Vanessa Valladares. El intérprete de 33 años, en una entrevista en 2016, cuando le preguntaron sobre si querría casarse en el futuro, contestó: "Seguro. Eso espero. Creo que aún tengo tiempo. Todavía no me he rendido".

Y hasta el altar parece que llegaría con su nueva novia, con quien todo va tan rápido precisamente porque todo va realmente bien. Es decir, lo que en plata viene siendo encontrar a tu media naranja. O eso es lo que ha dejado caer Kyle Sandilands.

Este presentador de radio australiano explicó en un episodio reciente de su programa Kyle and Jackie O Show las razones por las que el actor de El gran showman, Malditos vecinos o High School Musical estaría cada vez más tentado de arrodillarse frente a la modelo que ha trabajado para marcas Love St., Of the Sun y RVCA, y a la que sin embargo conoció mientras trabajaba de camarera en el Byron Bay General Store & Cafe.

Su enamoramiento radical de la australiana ha supuesto un punto de inflexión en la vida de Efron, hasta el punto de anunciar que se muda a Oceanía para fortalecer la relación. "Ella es adorable. (Efron) no podría conseguir una chica más encantadora y dulce. Yo creo que llegarán hasta el final; ya saben, que pronto habrá boda", afirmó el conductor radiofónico.

Valladares invitó a Zac a una fiesta sorpresa con varias estrellas que organizó para su 33º cumpleaños el 16 de octubre en Byron Bay, Australia, a lo que añadió que Efron está absolutamente encantado de vivir en Down Under, una expresión coloquial en el idioma inglés para referirse a Australia, y una lista de invitados a dicha celebración, como los tres hermanos Hemsworth, Luke, Chris y Liam, así como el extenista profesional Pat Rafter y un miembro de la conocida banda de rock INXS.

"Está enamorado de esta chica, de Vanessa. Son encantadores. Una hermosa pareja. Y lacen todo juntos. Son realmente dulces. Parecen muy tranquilos y agradables", confirmó el que otrora fuera juez del programa de televisión Australian Idol.

Zac y Vanessa son realmente buenos el uno para el otro. Ella lo ha calmado mucho y ya no sale de fiesta demasiado. A Vanessa le encanta estar siempre activa y tiene eso en común con Zac, así como pasa la mayoría de las noches en casa de su príncipe azul.