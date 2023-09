Aniversario engorroso

Cargando...

Hace algunos años, el mes de septiembre era exclusivamente el mes de Santa Cruz, de la Feria, de la serenata, de la música, la danza, y de charlas históricas de los eruditos, donde se ensalzaba las figuras heroicas de Warnes y del “Colorao” Mercado. Era el mes de los desfiles escolares, cuando desde todos los rincones de la ciudad se oían las marchas que ensayaban las escuelas. Hoy habrá mucho de eso, pero los cruceños no festejaremos tranquilos; no es posible, porque cada año que transcurre, nos damos cuenta de que Santa Cruz está con mayores inconvenientes, que, en suma, vivimos en una nación compleja, dispersa, ajena, donde poco importan los manes de la patria o del terruño y más bien se va imponiendo una historia distinta, con héroes desconocidos, contada desde las oficinas e imprentas públicas, que se están inventando una nueva historia de Bolivia. Eso, los cruceños, no podemos callar.

Santa Cruz de la Sierra y el departamento entero, se han convertido en un territorio cosmopolita, donde viven y trabajan junto a nosotros, andinos y extranjeros. Nuestro pueblo, tan despoblado, tan aislado del resto de Bolivia y Bolivia tan aislada del mundo, debió hacer enormes esfuerzos para preservar sus territorios; por lo menos para que los vecinos no se llevaran todo. Y es por eso, por la necesidad de producir y de defender lo propio, que durante el siglo pasado llegaron hasta nuestras taperas millares de collas que labraban en las zafras y se establecieron empresas de toda naturaleza. Hasta ahí, todo estaba bien, todo era comprensible y necesario.

El problema que se nos presenta en este aniversario – como en los otros últimos – es que Santa Cruz, la cobijadora, se ha convertido en la Santa Cruz avasallada. Y eso no nos ha gustado de ninguna manera. Del trabajo armonioso con todos los bolivianos que llegaron a nuestras tierras, ha surgido un afán de atropello y de conquista que ha alentado, abiertamente, el etno-centrismo gobernante. Se ha tratado a Santa Cruz como si fuera tierra de nadie. Como si fuera una región reservada para premiar a los fieles del Gobierno, incondicionales de aquí y de las alturas. El atropello ha sido muy grande y no se ha respetado ni a la Gobernación cruceña que agredió a su gobernador, ni a su Comité Cívico. Jamás se había recibido un trato tan atrabiliario y abusivo.

En este nuevo aniversario cruceño, como cambas que somos, vamos a bailar, a comer y beber, a pedir que la banda sople sin parar, y vamos a cantar nuestro himno, con esa estrofa hermosa que dice que la España grandiosa plantó aquí el signo de la redención. Eso no nos lo quitan. Y repetir que no queremos pleitos con nadie, que solo deseamos poder trabajar en paz para seguir con nuestro progreso. Que se acaben los bloqueos casi diarios que paralizan nuestra economía; que se dé fin a los avasallamientos y ocupaciones ilegales de territorios; que se acaben los cupos y las limitaciones a nuestras exportaciones; que nos borren del mapa mundial del narcotráfico; que no nos quieran contaminar el agua con heces; y que no obstruyan nuestras calles convirtiéndolas en sucios mercados. Si es así, el próximo 24 de septiembre lo pasaremos mucho mejor.

