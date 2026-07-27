Oportunidades financieras para estudiantes universitarios

El dinero suele ser un factor limitante para hacer lo que queremos. Para muchos jóvenes del país, aquello se ve reflejado en su deseo de estudiar en el extranjero, lo cual representa un enorme sacrificio financiero para el estudiante y su familia. Varios tal vez conozcan las becas — ya sean por mérito académico, deportivo o creativo — pero, por lo menos en EE.UU, que es el contexto del cual les voy a hablar hoy, existen otras oportunidades que muchas veces por desconocimiento no son bien aprovechadas.

EE.UU. tiene un sistema muy desarrollado de apoyo a los estudiantes que no se limita a becas por mérito, sino también ayuda económica por necesidad, lo que ellos distinguen llamándola “need-based financial aid” o simplemente “financial aid”.

Como muchos otros países en el mundo, EE.UU tiene universidades públicas y privadas, pero con la diferencia que ambas tienen costos de colegiatura altos. Donde se diferencian este tipo de universidades, es a qué estudiantes otorgan ayuda económica. Las públicas, que normalmente se pueden distinguir porque sus nombres están asociados al estado que pertenecen, dan ayuda económica exclusivamente a ciudadanos estadounidenses, mientras que las privadas dan ayuda económica también a estudiantes internacionales.

Sin embargo, no toda ayuda económica es igual. Las políticas de cada universidad varían mucho entre sí y es crítico poder diferenciarlas y comprenderlas para obtener el mayor beneficio.

El primer criterio a diferenciar es entre las que ofrecen “100% of demonstrated need” (100% de la necesidad demostrada) y las que no. En términos simples, esto significa que, si te admiten, se comprometen a cubrir el 100% del monto que se demuestra que el postulante necesita.

El segundo criterio a diferenciar es entre las que son “need-aware” (conscientes de la necesidad) y las que son “need-blind” (ciegas a la necesidad). Esto, por su parte, indica si la necesidad económica que uno presente es tomado en cuenta como un factor en la decisión de admisión (need-aware) o no (need-blind). La necesidad económica puede jugar en tu contra de forma proporcional a la misma, y por ello conviene buscar las que son “need-blind”, sin que ello signifique que no se pueda conseguir una buena oferta de una que es “need-aware” como fue en mi experiencia personal.

Ahora, es importante saber que una universidad puede tener una (o ambas en el caso de las mejores) de estas políticas, pero aplique solo para estudiantes estadounidenses, o “domestic students” como son a menudo llamados, así que es importante revisar bien la terminología utilizada por cada institución diferente.

Finalmente, la pregunta del millón: ¿cómo se accede a esta ayuda? Cada universidad tiene sus procedimientos, pero en general, se utiliza un formulario llamado el CSS Profile.

Y si eso no funciona, también se puede buscar becas externas, que pueden ser por mérito o por necesidad económica. Se puede postular a ellas a través de sitios como la página BigFuture de College Board o la página International Scholarships. Los requisitos y la elegibilidad varían, y usualmente son de montos más bajos, pero se pueden acumular hasta alcanzar un presupuesto razonable.

En fin, cada situación será diferente, pero el objetivo de este artículo era ofrecer un vistazo general de las oportunidades disponibles más allá de las becas por mérito. Muchas veces puede pasar que uno piensa que hay menos posibilidades de las que en realidad existen, y yo creo firmemente que este es uno de esos casos, porque las oportunidades están ahí, pero uno tiene que saber cómo buscarlas y acceder a ellas.

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