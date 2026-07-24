Análisis de las reservas internacionales netas (RIN) de Bolivia primer semestre de 2026

¿Cómo se evalúa el desempeño de las RIN durante el primer semestre de 2026?

Las RIN muestran una leve recuperación, pero su composición continúa siendo el principal factor de vulnerabilidad

Desde una perspectiva técnica, el desempeño de las Reservas Internacionales Netas (RIN) durante el primer semestre de 2026 puede calificarse como moderadamente positivo en términos de saldo total, pero todavía frágil desde el punto de vista de la liquidez internacional. Al cierre de junio de 2026, las RIN alcanzaron aproximadamente USD 3.747 millones, registrando un incremento respecto a diciembre de 2025. Sin embargo, este aumento no respondió principalmente a un mayor ingreso de divisas por exportaciones o inversión extranjera, sino al incremento del valor internacional del oro y a nuevas fuentes de financiamiento externo (bonos soberanos). Paralelamente, las reservas en divisas continuaron representando una proporción muy reducida del total, limitando la capacidad inmediata del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario y atender la creciente demanda de dólares de la economía. En consecuencia, aunque el saldo total mejoró, la calidad y liquidez de las reservas siguen siendo insuficientes para enfrentar con holgura los desequilibrios externos que atraviesa el país.

El análisis también muestra que las RIN continúan reflejando los efectos acumulados de más de una década de déficits fiscales, caída de las exportaciones de gas natural, menor ingreso de inversión extranjera directa y persistentes presiones sobre el mercado cambiario. Al 17 de julio de 2026, las RIN descendieron a USD 3.659 millones, de los cuales únicamente USD 606 millones correspondían a divisas líquidas, mientras que USD 2.985 millones estaban representados por reservas de oro, equivalentes a más del 80% del total de las reservas internacionales. Esta composición evidencia que Bolivia dispone de un importante respaldo patrimonial en oro; sin embargo, cuenta con una disponibilidad muy limitada de activos líquidos para atender obligaciones externas, estabilizar el tipo de cambio o enfrentar episodios de elevada demanda de dólares. Por ello, el principal desafío ya no consiste únicamente en incrementar las reservas, sino en mejorar su calidad, liquidez y sostenibilidad.

2. Tres aspectos positivos y tres negativos del desempeño y evolución de las RIN

Aspecto positivo 1. Incremento del valor patrimonial de las reservas internacionales

Durante el primer semestre de 2026 las RIN aumentaron respecto a diciembre de 2025, favorecidas principalmente por la valorización internacional del oro. Este comportamiento permitió fortalecer parcialmente el patrimonio externo del Banco Central y mejorar algunos indicadores de respaldo financiero del país. En un contexto internacional caracterizado por elevada incertidumbre, el oro continúa desempeñando el papel de activo refugio, generando ganancias de valoración para los bancos centrales que mantienen una elevada participación de este metal en sus reservas internacionales. Para Bolivia, este comportamiento representó un factor positivo al compensar parcialmente la limitada acumulación de divisas.

Aspecto positivo 2. El oro continúa protegiendo el valor de las reservas internacionales

La elevada participación del oro dentro de las RIN constituye actualmente una de las principales fortalezas del balance del Banco Central. A diferencia de las monedas internacionales, cuyo valor puede verse afectado por la inflación o cambios en la política monetaria de otros países, el oro históricamente ha demostrado mantener su valor en períodos de elevada incertidumbre económica mundial. Gracias al incremento de su cotización internacional durante 2026, Bolivia fortaleció el valor de sus activos internacionales sin necesidad de realizar nuevas compras significativas del metal precioso.

Aspecto positivo 3. Las reservas continúan respaldando parcialmente la estabilidad macroeconómica

A pesar de las dificultades económicas actuales, Bolivia mantiene un volumen de reservas internacionales superior a USD 3.600 millones, nivel que continúa proporcionando respaldo al sistema financiero nacional, al cumplimiento del servicio de la deuda externa y a la estabilidad general de la economía. Aunque este monto resulta inferior al observado una década atrás, sigue constituyendo un elemento importante para preservar la confianza de los organismos internacionales y reducir parcialmente la percepción de riesgo soberano.

Aspecto negativo 1. La disponibilidad de divisas continúa siendo extremadamente reducida

El principal problema de las RIN no es su monto total, sino su composición. Al 17 de julio de 2026, únicamente USD 606 millones correspondían a divisas de libre disponibilidad, equivalentes a alrededor del 17% del total de las reservas internacionales. Este nivel resulta insuficiente para atender de manera sostenida las necesidades del mercado cambiario, financiar importaciones estratégicas y responder simultáneamente al servicio de la deuda externa. En consecuencia, la limitada liquidez continúa siendo la principal vulnerabilidad de las reservas internacionales bolivianas.

Aspecto negativo 2. La economía continúa generando menos dólares que los que demanda

Las RIN siguen disminuyendo en términos de divisas debido a que la economía boliviana enfrenta un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda de dólares. La reducción de las exportaciones de gas natural, menores ingresos de inversión extranjera y un elevado déficit fiscal han provocado que el Banco Central deba utilizar continuamente sus reservas para atender las necesidades del mercado. Mientras esta situación persista, será difícil recuperar de manera sostenible la liquidez internacional del país.

Aspecto negativo 3. Existe una elevada dependencia del comportamiento del precio internacional del oro

Actualmente más del 80% de las RIN están representadas por reservas de oro. Si bien este activo ha registrado una importante valorización durante los últimos años, su precio internacional continúa sujeto a fluctuaciones derivadas de factores geopolíticos, monetarios y financieros. Una eventual caída significativa de la cotización del oro reduciría automáticamente el valor patrimonial de las reservas internacionales bolivianas, incrementando la vulnerabilidad externa del país.

¿Cuáles son los principales cambios respecto a diciembre de 2025?

Mejoró el valor total de las reservas, pero no su liquidez

El cambio más importante observado durante el primer semestre de 2026 fue el incremento del valor total de las Reservas Internacionales Netas, impulsado principalmente por el aumento de la cotización internacional del oro y por nuevas fuentes de financiamiento externo. Sin embargo, la estructura de las reservas prácticamente no cambió: el oro continuó representando la mayor parte de los activos internacionales, mientras que las divisas líquidas permanecieron en niveles reducidos. En otras palabras, Bolivia fortaleció parcialmente su patrimonio externo, pero no resolvió el problema estructural de disponibilidad inmediata de dólares. Desde una perspectiva de administración de reservas internacionales, el desafío continúa siendo incrementar las reservas líquidas mediante mayores exportaciones, inversión extranjera y recuperación de la confianza económica, reduciendo gradualmente la dependencia de factores externos como el precio internacional del oro.

¿Qué medidas debería implementar el Gobierno para fortalecer las RIN, hacerlas sostenibles y reducir su dependencia de la deuda externa?

La recuperación de las reservas depende de generar más dólares, no únicamente de conseguir nuevos préstamos

Medida 1. Recuperar la capacidad de generar divisas mediante un programa nacional de exportaciones e inversiones

La medida más importante consiste en aumentar la oferta estructural de dólares en la economía. Durante los últimos años, la disminución de las exportaciones de gas natural, la menor inversión extranjera directa y el deterioro del clima de negocios redujeron significativamente el ingreso de divisas al país. Por ello, el Gobierno debe implementar un programa integral para atraer inversión privada nacional y extranjera, especialmente en hidrocarburos, minería, litio, agroindustria, turismo y manufacturas de exportación. Paralelamente, es necesario otorgar mayor seguridad jurídica, estabilidad regulatoria e incentivos tributarios para proyectos orientados a la exportación. Cuanto mayores sean las exportaciones y la inversión productiva, mayor será el ingreso permanente de dólares y menor la dependencia del endeudamiento externo para fortalecer las Reservas Internacionales.

Medida 2. Reducir el déficit fiscal para disminuir la presión sobre las reservas internacionales

Una parte importante de la pérdida de reservas durante los últimos años se explica por los persistentes déficits fiscales y la creciente necesidad del Estado de financiar importaciones, subsidios y obligaciones externas. En consecuencia, resulta indispensable implementar un programa gradual de consolidación fiscal que racionalice el gasto público, mejore la eficiencia del presupuesto y fortalezca la recaudación tributaria sin afectar la actividad económica. Un menor déficit reducirá la necesidad de contratar nueva deuda externa y disminuirá la presión sobre el Banco Central para utilizar divisas en el financiamiento indirecto del sector público. En la medida en que las cuentas fiscales recuperen sostenibilidad, también aumentará la confianza de inversionistas y organismos internacionales, favoreciendo el ingreso de capitales al país.

Medida 3. Modernizar la administración de las reservas internacionales y fortalecer la gestión del oro monetario

Actualmente, cerca del 82% de las Reservas Internacionales Netas se encuentra concentrado en oro, mientras que las divisas representan apenas USD 606 millones, alrededor del 17% del total al 17 de julio de 2026. Esta composición incrementa la vulnerabilidad frente a episodios de elevada demanda de dólares. Por ello, el Banco Central debe continuar administrando activamente su portafolio internacional, aprovechando períodos de altos precios del oro para fortalecer gradualmente la posición en activos líquidos, siempre preservando el patrimonio del Estado. Asimismo, resulta conveniente diversificar parcialmente las inversiones internacionales hacia instrumentos seguros y de alta liquidez, fortaleciendo la capacidad del Banco Central para responder oportunamente a choques externos sin depender exclusivamente de nuevas operaciones de endeudamiento.

¿De qué manera influiría un posible crédito del FMI por $us. 2.800 millones sobre las RIN?

Un importante alivio financiero en el corto plazo, pero condicionado a la implementación de reformas económicas

Desde una perspectiva técnica, un crédito del Fondo Monetario Internacional por aproximadamente USD 2.800 millones tendría un impacto altamente positivo sobre las Reservas Internacionales Netas en el corto plazo. Si dichos recursos ingresaran directamente al Banco Central, las RIN podrían incrementarse desde aproximadamente USD 3.659 millones hasta alrededor de USD 6.459 millones, elevando significativamente la disponibilidad de activos internacionales y mejorando la capacidad del país para atender obligaciones externas. Asimismo, las reservas en divisas aumentarían desde aproximadamente USD 606 millones hasta niveles superiores a USD 3.400 millones, fortaleciendo considerablemente la liquidez internacional. Este incremento permitiría reducir la incertidumbre en el mercado cambiario, mejorar la capacidad de intervención del Banco Central y generar una señal positiva hacia inversionistas, organismos multilaterales y calificadoras de riesgo respecto a la estabilidad financiera del país.

Sin embargo, el verdadero beneficio del financiamiento dependerá del destino que se otorgue a esos recursos. Si el crédito únicamente se utiliza para cubrir déficits fiscales o financiar gasto corriente, el fortalecimiento de las reservas será temporal y los problemas estructurales reaparecerán una vez utilizados los recursos. En cambio, si forma parte de un programa integral de estabilización económica acompañado de disciplina fiscal, recuperación de la inversión privada, incremento de las exportaciones y fortalecimiento institucional del Banco Central, el préstamo podría convertirse en un punto de inflexión para reconstruir la confianza y recuperar gradualmente la sostenibilidad externa de Bolivia. En consecuencia, el crédito del FMI debe entenderse como un instrumento para facilitar las reformas económicas y no como una solución permanente a los desequilibrios macroeconómicos del país.

Conclusión general

El análisis del primer semestre de 2026 evidencia que las Reservas Internacionales Netas muestran una recuperación moderada en su valor total, impulsada principalmente por el incremento del precio internacional del oro y por nuevas fuentes de financiamiento externo (bonos soberanos); sin embargo, su estructura continúa siendo frágil debido a la escasa disponibilidad de divisas líquidas. Aunque Bolivia mantiene un importante respaldo patrimonial en oro, la limitada capacidad para generar dólares mediante exportaciones e inversión constituye el principal riesgo para la estabilidad cambiaria y el cumplimiento de las obligaciones externas. En consecuencia, fortalecer las RIN requiere mucho más que obtener nuevos créditos: exige corregir los desequilibrios fiscales, recuperar el crecimiento económico, atraer inversión privada, incrementar las exportaciones y administrar estratégicamente los activos internacionales. Solo mediante estas reformas estructurales las reservas podrán convertirse nuevamente en un verdadero instrumento de estabilidad macroeconómica y no depender de manera creciente del endeudamiento externo.

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