‘El Joven’ adapta su menú al 'Covid'

Santa Cruz, Bolivia

El humor no puede faltar en cada segmento que presenta El Joven en El Mañanero, un personaje interpretado por el talentoso Ian Vega, quien esta vez adaptó el menú a su pensión con la temática del Covid-19 nombrando a sus platillos con la terminilogía que hoy por hoy se ha integrado en nuestro vocabulario, esto por la pandemia que afecta no solo al país sino a todo el mundo.

Con la singularidad que caracteriza a El Joven presentó a las conductoras de este programa su novedoso menú el cual al escanearlo mostró los nombres de sus platillos, entre ellos: Ensalada de eucalipto, que se huele pero no se come; Alitas Covid siempre ‘posi’ servidas bien calientes y el plato estrella: Hamburguesa al hisopado para comer con cotonete. Las presentadoras no pudieron aguantar de la risa y no les quedó más que pedir una de estas preparaciones, aquí te compartimos el video que te hará olvidar por un momento la emergencia sanitaria que vive el mundo.