¡Si se pudo! Carlos Mateo logró juntar el dinero necesario para operar a su madre

Una vez mas se apelo a la generosidad des las personas y estas respondieron. ¡Carlos Mateo consiguió su milagro! Hace un par de días este adolescente de 12 años subió un video a sus redes sociales, donde ofrecía sus dibujos a Bs 10, con la finalidad de recaudar el dinero suficiente y poder pagar la operación que necesita con urgencia su madre.

Parecía imposible, conseguir Bs 50 mil (Bs 38 mil para la operación y Bs 12 mil medicamentos), no era tarea fácil, mucho menos si no tienes trabajo y el dolor no te deja avanzar. Sin embargo, Carlos Mateo junto a su madre Edid Perez, invitados de honor en 'Que no me pierda', fueron testigos del apoyo desinteresado de las personas, que donaron más del dinero necesario y de esa manera poder pagar la prótesis de cadera.