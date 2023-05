Autolesiones en menores de edad: ¿Cómo prevenir y actuar ante esta situación en el entorno familiar?

Santa Cruz, Bolivia

Los casos de autolesiones y cutting en menores de edad se están incrementando a nivel nacional. Al respecto, la especialista Alejandra Sangüeza, coach en educación alternativa. indicó que la situación se está volviendo común, por lo que tanto familias, padres como especialistas tienen que prestar mucha atención a las primeras señales en los hijos y su entorno.

"La autolesión o síndrome de cutting no solamente significa que la persona quiere suicidarse, sino que, más que nada, es una manera de llamar la atención a los padres , inconscientemente, o a las personas adultas o al entorno", afirmó Sangüeza, en entrevista con El Mañanero.

Comentó que en el caso del menor que fue filmado cortándose en Santa Cruz, intentaba llamar la atención de sus compañeros, pero que las autoridades en el colegio no hicieron ningún caso a la llamada atención de la mamá. "Eso es resultado de años de crisis y sufrimiento que ha estado enfrentándolo y que lo está desencadenando de esta manera y que sí piden auxilio", dijo.

"Tenemos que tomar atención a las conductas o patrones depresivos que pueda tener un adolescente, como dejar de hablar, que duerman demasiado, aislarse demasiado, que estén mucho tiempo fuera de casa o simplemente confundir que es característico de la edad, el tema de la rebeldía o normalizar ciertos patrones de conducta que no es para tomarlo a la ligera; con quién se junta, con quién no se junta, es una consecuencia al momento de tomar este tipo de acciones, va reflejado por situaciones que la persona lleva adentro", agregó.

La especialista indicó que, como mamá y especialista, ha pasado por estas situaciones y vive con adolescentes.

"Mis hijos me comentan que esto es muy normal y común, no por desafíos, sino por la situación en la que los chicos poco a poco están tomando esa actitud de ser personas más introvertidas y no solamente porque socializan; sino por ser aceptados por el entorno, por el miedo al que dirán o por la presión de la familia a un estereotipo que los chicos tienen que llegar", explicó.