BIGOTE EL SHOW: Kevin resultó ser el maestro de las trampas en el 'Tutti-frutti'

Bolivia

El juego del Tutti-Frutti es uno de los que más le ha gustado al público, sobre todo a los niños, que en su mayoría al escuchar la palabra "basta", inmediatamente se detienen, pero de todos los jugadores, Kevin, uno de los niños participantes de este juego que conlleva a pensar y a ser rápidos al contestar, sorprendió por su actitud divertida de hacer caso omiso al "basta" de Carlos Rocabado.

Parecía no escuchar, como si el audio desde el estudio no llegara a sus oídos, y siguió escribiendo, borrando, corrigiendo, mientras que el conductor del programa le decía que "basta", que no siga jugando, que ya había terminado su tiempo, pero Kevin, demostró ser el maestro de las trampas, tanto que al terminar su juego, señaló con el pulgar un "bien", como si todo estuviera de maravilla.

A pesar de todo lo que hizo para pasar desapercibido y que no castiguen el haber perdido, tuvo que ponerse harina en la cara, lo que al principio no le gustó mucho, pero que terminó haciéndolo con la ayuda del papá. Una tarde divertida y juegos arrolladores son los que Bigote el Show comparte cada tarde con su público, y cada día hay una sorpresa más para matar la rutina y volver las tardes más entretenidas.