Calvo asegura que no tiene motivos para salir del país y que los procesos en su contra son por defender a la región

Santa Cruz, Bolivia

Da la cara. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que no tiene motivos para salir del país y dejó en claro que permanecerá en Santa Cruz, pues indica que no tiene cola

La declaración del líder cívico se da después del paro nacional que duró 9 días en exigencia de la abrogación Ley 1386 y del anuncio por parte del Gobierno nacional de iniciarle un proceso.

"Rómulo Calvo no tiene porqué escapar, no estoy yendo a México, Argentina, estoy en Bolivia. Es de conocimiento que tenemos una justicia servil al Gobierno nacional, entonces todas las acciones son llevadas para amedrentar y perseguir", dijo Calvo la noche del viernes en una entrevista exclusiva en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Durante la entrevista, el dirigente cívico dijo que sobre su persona pesa 15 procesos penales "de personas que buscan sumar puntos en el Gobierno". Desmintió que tenga 35 denuncias e indicó que su equipo jurídico está atendiendo las 15 denuncias.

"Los procesos son netamente por poner la cara, primeramente, por defender a nuestra institución en la cual he trabajado, desde el Colegio Médico estuvimos de frente luchando por el Código Penal y ahora por defender a nuestra región que le pone el pecho a la problemática regional a lo que es Santa Cruz y Bolivia", aseveró.

Sobre el memorándum de despido que circuló en redes sociales y que posteriormente la Caja Petrolera lo desmintió, Rómulo respondió que se trata de un globo de ensayo y que desde la misma institución están buscando la manera de apartarlo de su labor de trabajo.

"Mi internado, mi residencia lo hice en la Caja Petrolera, trabajo hace más de 15 años como especialista, me gané mi espacio tanto laboral como autoridad sindical en defensa de la institución que le puse la cara", expresó.

Sostuvo que el Comité Pro Santa Cruz se encuentra fortalecido después del paro nacional y que en el momento crítico salió en defensa de los intereses de los sectores sociales.