Camacho: "Me gustaría ser candidato a la Gobernación cruceña"

Santa Cruz, Bolivia

El líder de la agrupación de Creemos, Luis Fernando Camacho, expresó que le gustaría ser candidato a la Gobernación de Santa Cruz de cara a las elecciones subnacionales del 2021.

Ante la consulta de la presentadora Cecilia Bellido de que si elegiría la Gobernación o la Alcaldía, el ex líder del Comité Pro Santa Cruz respondió:

"En un pequeño y corto análisis corto tuvimos catorce años de un Gobierno Departamental que manejó muchos recursos y que no llegaron a las provincias. Creo que Santa Cruz necesita posicionar una candidatura en la cual sienta que no se va vender ni sus principios ni ideales como pasó con las autonomías. Me gustaría muchísimo ir, no es mentira, pero como le digo no puedo decir si no hemos terminado de concertar. Es un deseo que pudiéramos tener", expresó Camacho en una entrevista la noche del jueves con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

"Sin duda que vamos a analizar la realidad de lo que está sucediendo, no es responsable que yo hable de una candidatura cuando hemos dado nuestro compromiso al Comité de que vamos a generar las distintas reuniones para saber cuáles son las candidaturas en consenso", agregó.

Respecto a las declaraciones de Mario Cronenbold, de que declinaría su candidatura a la Gobernación por el MAS si "empieza una persecución contra Camacho", el líder de Creemos manifestó que no era necesario que "un masista lo defienda".

“No es soberbia, simplemente no es necesario que un masista trate de defenderme cuando en realidad el discurso es claro de lo que están haciendo. Van a tratar de justificar de que fue un golpe (de Estado)”, afirmó.