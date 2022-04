Cambiaron la apariencia de Dayana y cortaron su cabello para que no la reconozcan

Cargando...

La madre de la menor, afirmó en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, lograron encontrar a su hija gracias a una llamada que la menor realizó, donde le indicó que no la busque y que se encontraba en Santa Cruz, sin embargo, tras el rastreo de la llamada, hallaron a la adolescente en un alojamiento de la ciudad de El Alto.

“Hice conocer a la población que mi hijita de 16 años se había perdido, Dayana me llama diciendo que está en la ciudad de Santa Cruz y que ya no la busque más, entonces yo le digo no, yo soy tu mamá te voy a buscar y donde estés te voy a encontrar”, manifestó la madre de la adolescente captada.

Dos mujeres acompañaban a la joven, las mismas que le ofrecieron trabajo en el departamento de Santa Cruz, ellas le cortaron el cabello a la menor, para cambiar sus rasgos físicos, con el fin de que nadie se dé cuenta que se trataba de una menor reportada como desaparecida.

“En su declaración Dayana dice que la amenazaron para que ella diga no me busquen incluso los de trata, esa gente mala que le hicieron daño a mi hija le cortaron el cabello, ella tenía el cabello largo y le cortaron, lo hicieron para cambiarle su fisonomía, su cara, cabello. Con el fin de despistar a las personas”, aseveró la madre de Dayana.

Según denunció la madre, la menor no portaba su celular, le habrían quitado incluso su chip y su memoria.

“Le dijeron que no tiene que hablar con nadie, le quitaron el celular, le quitaron el chip y la memoria de su teléfono, entre otras cosas, que por el momento no puedo comentar, ya que la policía se está encargando del tema”, agregó la madre de la adolescente.

La progenitora agradeció el trabajo de la policía, quienes al llamado llegaron al lugar y pudieron rescatar a la menor desaparecida.

“Esas noches no dormí, caminé y busqué por todos lados nunca me di por vencida, al siguiente día también, fui al colegio a indagar y cuando me llamó ya hicimos el plan para rastrearla. Gracias a la policía que vino inmediatamente, no demoró nada, la agarramos acá en la avenida Naciones Unidas por el Multifuncional entre El Alto y La Paz”, detalló la madre.

Según refiere la progenitora, su hija fue captada por dos menores de edad de 15 años, las mismas eran parte de un albergue, quienes con mentiras logran que las jóvenes decidan salir de sus hogares, posteriormente son amenazadas y entregadas a otras personas mayores, con quienes se halló a Dayana.

“Son dos menores de edad de 15 años, salidas del albergue, estas muchachas están acostumbradas a hacerse pasar como de la edad de las víctimas para contactarlas, ellas las llevan con mentiras y engaños, las amenazan junto a dos personas mayores una desconocida y un varón”, puntualizó la madre.

La policía continúa con las investigaciones, para esclarecer el caso y verificar si estas personas son parte de una red de trata y tráfico donde estarían involucrados menores de edad.