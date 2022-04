Extranjeros atracadores son colombianos; encañonaron a la víctima, robaron Bs. 4.000 y otros objetos

La Paz

El hecho se suscitó a plena luz del día, este viernes en la calle Jaén, en el centro de la ciudad de La Paz, dos extranjeros de nacionalidad colombiana, ingresaron a una tienda de artesanías encañonaron a la joven que atendía en el lugar y se llevaron 4.000 bolivianos y algunos objetos personales como ser, un celular y su cartera.

“Entraron uno de ellos me apunto con una pistola, me jalonearon y forcejearon, me quitaron el celular, mientras uno me agarraba el otro aprovechó para sacar más dinero, yo empecé a defenderme”, relató la joven víctima del atraco.